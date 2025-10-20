تواصل "سري" بين طهران وواشنطن حول البرنامجين النووي والصاروخي

شفق نيوز- طهران

كشف عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أبو الفضل ظهرهوند، يوم الاثنين،عن وجود ما وصفها بأنها "اتصالات سرية"، تجري حالياً مع الولايات المتحدة، حول عدة "قضايا حساسة" يشارك فيها مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للشرق الأوسط، على حد تعبيره.

وقال ظهرهوند، في مقابلة صحفية، أطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "هناك اتصالات سرية بين وزارة الخارجية الإيرانية والولايات المتحدة بشأن قضايا حساسة تتعلق بالبرنامجين النووي والصاروخي".

وأضاف أن "ستيف ويتكوف، مبعوث ترمب إلى الشرق الأوسط، يتواصل مع وزارة الخارجية الإيرانية بشأن البرنامج النووي والصاروخي"، لافتاً إلى أن "هذه المفاوضات ما زالت في مرحلة الاتصال، وليس التفاوض الرسمي".

ووصل ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر إلى إسرائيل، اليوم الاثنين، من أجل تقديم دفعة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي يواجه صعوبات جمة تهدد بتقويضه.

وأشار ظهرهوند إلى أن "استمرار هذه المحادثات مع الولايات المتحدة دون إشراف وتشدد، يمكن أن يؤدي إلى نتائج خطيرة، خصوصاً في ظل المطالب الإضافية من الغرب".

ولم يصدر أي تعليق من قبل الحكومة الإيرانية أو وزارة الخارجية لنفي أو تأكيد وجود مثل هذا النوع من المفاوضات السرية مع الولايات المتحدة.

من جهة أخرى، نوه المسؤول الإيراني بأن "أي حديث عن آلية (سناب باك) هو مجرد حرب نفسية، ولا يحمل أي قيمة فعلية ما لم يتم التفاوض بجدية"، محذراً من "المطالب الغربية المتزايدة للوصول الكامل وغير المقيد إلى جميع المواقع الإيرانية".