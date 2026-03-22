تهديد مقابل تهديد.. طهران ترد على مهلة ترمب بشأن هرمز

شفق نيوز- طهران

توعد مسؤولون إيرانيون، يوم الأحد، برد "حازم" على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستهداف محطات الطاقة، محذرين من إغلاق مضيق هرمز "بالكامل" واستهداف المصالح الأميركية في المنطقة إذا نُفذت التهديدات.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في تصريح له اليوم، "سنرد بحزمٍ في الميدان على الهذيان والتهديدات المتهورة للرئيس ترمب"، مؤكداً أن "التهديد والإرهاب لا يزيدان الشعب الإيراني إلا تلاحماً".

واضاف، أن "توهم محو إيران من الخارطة، كما عبّر ترمب، يُظهر يأساً وعجزاً أمام إرادة أمة تصنع التاريخ"، مشيراً إلى أن "مضيق هرمز مفتوح للجميع إلا من ينتهك أرضنا".

من جهته، قال نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف، إن "الهجوم على البنية التحتية في إيران سيؤدي إلى انقطاع شامل للكهرباء في المنطقة"، مؤكداً أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تبدأ هذه الحرب لكنها لن تتردد في الدفاع عن شعبها وأرضها، وستُحدد هي متى وكيف ستكون نهاية هذه الحرب".

بدوره، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن "التهديد العلني باستهداف محطات الطاقة والبنية التحتية مخالف للقوانين الدولية"، مضيفاً أن "التهديد باستهداف محطات الطاقة يضع الآمرين والمنفذين في عداد مرتكبي جرائم الحرب".

وأشار إلى أن "أي اعتداء على البنية التحتية الحيوية لإيران سيقابل بإجراء مضاد ومتناسب"، محملاً "المسؤولية الكاملة عن تبعات أي تصعيد لمن يبدأ باستهداف محطات الطاقة".

في السياق، أعلن مقر "خاتم الأنبياء" المركزي الإيراني أنه "إذا نفذ ترمب تهديداته باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية فسيغلق مضيق هرمز بالكامل"، مؤكداً أن "كل شيء جاهز للتدمير الكامل لكافة المصالح الاقتصادية الأميركية في منطقة غرب آسيا".

وأضاف أن "محطات الكهرباء في دول المنطقة التي تستضيف قواعد أميركية ستكون أهدافاً مشروعة" في حال تنفيذ التهديدات.

وكان ترمب قد حذر، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، قائلاً: "إذا لم تَقُمْ إيران بفتح مضيق هرمز بشكل كامل، ومن دون تهديد، خلال 48 ساعة من هذه اللحظة تحديداً، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستضرب وتدمّر محطات الطاقة المختلفة لديهم، بدءاً من الأكبر أولاً!".