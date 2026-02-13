تنفيذاً للاتفاق مع الحكومة السورية.. "الأسايش" تتحضر للانتشار بريف القامشلي (صور)

شفق نيوز- دمشق

بدأت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الجمعة، بالتجهيز لسحب قواتها العسكرية من ريف القامشلي الجنوبي والجنوبي الشرقي وانتشار قوات الأمن الداخلي "الأسايش"، تنفيذاً لبنود الاتفاق الشامل مع الحكومة السورية.

وقال مصدر عسكري في "قسد"، لوكالة شفق نيوز، إن "قسد سوف تسحب قواتها العسكرية وآليات عسكرية ثقيلة من مناطق جنوب القامشلي في محيط بلدة تل براك وتل حميس واليعربية إلى مراكز وثكنات عسكرية في مدينة القامشلي متفق عليها مع الحكومة السورية".

وأشار إلى إن "قوات الأمن الداخلي الأسايش سوف تنتشر في الحواجز الأمنية التي ستخليها قوات سوريا الديمقراطية جنوب القامشلي".

وسحبت قوات سوريا الديمقراطية، الثلاثاء الماضي، قواتها من ريف الحسكة الجنوبي وانتشرت قوات "الأسايش"، في النقاط والمواقع التي اخلتها "قسد".

وتزامن ذلك مع سحب الحكومة السورية لقوات الجيش ونشر قوات الأمن الداخلي في نقاط التماس مع "قسد" على طريق أبيض الواصل للرقة ومناطق جنوب الحسكة في محيط مدينة الشدادي.

وقبل أسبوعين، أعلنت الحكومة السورية و"قسد"، الاتفاق على إيقاف إطلاق النار بموجب اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين.

ويشمل الاتفاق انسحاب القوات العسكرية للطرفين من نقاط التماس ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي لتعزيز الاستقرار وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة وتشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات "قسد"، إضافة إلى تشكيل لواء لقوات كوباني ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب.

كما يتضمن الاتفاق دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين، إلى جانب الاتفاق على تسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكوردي وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم.