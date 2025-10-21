تنظيم "القاعدة" يهاجم مقراً للقوات الجنوبية في اليمن

شفق نيوز- صنعاء

أفادت مصادر يمنية، يوم الثلاثاء، بأن عناصر من تنظيم "القاعدة" شنت هجوماً عنيفاً على مقر عسكري تابع للقوات المسلحة الجنوبية في اليمن.

وقالت المصادر، إن الهجوم تزامن مع تفجير عربة مفخخة، شمال شرق محافظة أبين جنوبي اليمن، مبينة أن المفخخة تمكنت من الوصول إلى واجهة مقر قوات اللواء الأول دعم وإسناد في مديرية المحفد، شرقي أبين، قبل أن يتم تفجيرها.

وأضافت أن عناصر من تنظيم "القاعدة"، يرتدون زي القوات الجنوبية، شنوا هجوماً على القوات الجنوبية في ذات الموقع، عقب تفجير العربة المفخخة، مشيرة إلى أن القوات الجنوبية تصدت للهجوم، موقعة خسائر في صفوف عناصر التنظيم الإرهابي المهاجمة.

وبحسب المصادر، فإنه حتى اللحظة لم يُعرف بعد حجم الخسائر التي أسفر عنها الهجوم الإرهابي المزدوج.