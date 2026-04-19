تنسيق وثيق وتحديث لبنك الأهداف.. أميركا وإسرائيل تستعدان لانهيار هدنة إيران

أفادت صحيفة معاريف العبرية، يوم الأحد، بأن الجيشين الإسرائيلي والأميركي قاما بتحديث بنك الأهداف، مع تركيز خاص على منشآت الطاقة الإيرانية، في إطار الاستعداد لاحتمال انهيار وقف إطلاق النار مع طهران بشكل مفاجئ.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع، أن "الجيش الإسرائيلي والجيش الأميركي، يعملان في تنسيق وثيق"، مبينا أنه "خلال الأيام الأخيرة، زار إسرائيل قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر، حيث التقى برئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير".

وأوضح المسؤول أن "التنسيق القائم حاليا يتركز على احتمال انهيار وقف إطلاق النار مع إيران بشكل مفاجئ".

وأضاف: نحن مستعدون، وكذلك الأميركيون، لهذا الاحتمال، وإذا اضطررنا إلى استئناف القتال، فنحن نعرف ما الذي يجب فعله، نحن في حالة تنسيق، والضربة التي سنوجهها ستكون مؤلمة للغاية وستلحق بالإيرانيين أضرارا جسيمة جدا".

وأشار المسؤول إلى أن "بنك الأهداف تم تحديثه، وأن شعبة الاستخبارات العسكرية تتابع ما يجري في إيران"، لافتا إلى أن "الأهداف التي قد يعمل الجيشان على استهدافها هذه المرة ستشمل أيضا منشآت الطاقة الإيرانية".

وفي فجر 8 نيسان/أبريل الجاري، أعلنت واشنطن وطهران هدنة لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، تمهيدا لمفاوضات أوسع لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي.

من المقرر أن تستأنف المفاوضات بين طهران وواشنطن في العاصمة الباكستانية إسلام أباد الاثنين المقبل.