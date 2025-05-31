تنبيهات صارمة تخص يوم عرفة.. توجيه جديد من الحج والعمرة السعودية (صور)

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، يوم السبت، حزمة من التعليمات والتنبيهات التنظيمية التي تهدف إلى ضمان سلامة الحجاج وانسيابية تنقلاتهم خلال أداء مناسكهم، وبالأخص في يوم عرفة الذي يُعد من أعظم أيام الحج.

وشددت الوزارة، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، على ضرورة التزام الحجاج بالبقاء داخل المخيمات في مشعر عرفات من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، مؤكدة أن هذه التوجيهات تأتي لحمايتهم من التعرض المباشر لأشعة الشمس، وللوقاية من حالات الإجهاد الحراري التي تتزايد مع ارتفاع درجات الحرارة في هذا التوقيت من العام.

وحذرت الوزارة، من الخروج إلى جبل الرحمة أو التوجه إلى مسجد نمرة خلال هذه الفترة، مشددة على أن أي تجاوز لهذه التعليمات قد يعرض الحاج للخطر.

كما أكد البيان، "ضرورة التقيد الصارم بجداول التفويج المعتمدة من قبل الجهات المختصة، واستخدام وسائل النقل الرسمية فقط"، محذراً من "التنقل سيراً على الأقدام بين المشاعر المقدسة خارج الأوقات المقررة".

ودعت الوزارة، الحجاج إلى "الاحتفاظ ببطاقة نسك وإبرازها عند الطلب، باعتبارها وثيقة تعريفية أساسية تُستخدم لتسهيل تقديم المساعدة والوصول السريع إلى الحاج إذا دعت الحاجة".

واختتمت الوزارة، توجيهاتها بدعوة ممثلي شركات خدمات الحجاج إلى التأكيد على ضيوف الرحمن بضرورة الالتزام بهذه التعليمات بدقة، حفاظاً على أمنهم وسلامتهم، وتمكينهم من أداء مناسكهم في أجواء آمنة ومريحة.