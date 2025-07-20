"تناول طعاماً فاسداً".. نتنياهو يعاني من تسمم غذائي

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، أن الأخير يعاني من تسمم غذائي "نتيجة تناوله طعاماً فاسداً".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مكتب رئيس الوزراء قوله في بيان له: "بعد شعوره بالتعب خلال الليل، خضع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لفحص في منزله وتبين أنه يعاني من التهاب معوي نتيجة تناوله طعاماً فاسداً".

وأضاف البيان أنه "بعد أن أجرى فحوصات إضافية، وصفت حالة رئيس الوزراء بأنها جيدة، وهو يتلقى حالياً العلاج الطبي من خلال السوائل عن طريق الوريد، إثر إصابته بالجفاف المصاحب للمرض".

وجاء في البيان: "سيستريح رئيس الوزراء في منزله لمدة ثلاثة أيام، وسيدير الشؤون من هناك، وذلك بناء على تعليمات أطبائه".

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن ذلك يأتي بعد غياب نتنياهو عن اجتماع الحكومة اليوم الأحد.

وخضع نتنياهو لتركيب منظم لضربات القلب في 2023، كما أجريت له جراحة في كانون الأول/ ديسمبر 2024 لاستئصال البروستاتا بعد تشخيص إصابته بعدوى في المسالك البولية.