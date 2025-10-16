"تلوث الهواء" يودي بحياة أكثر من 62 ألف مواطن في تركيا

شفق نيوز- أنقرة

أفادت منصة "حقوق الهواء النظيف" التركية، بوقوع أكثر من 62 ألف حالة وفاة في تركيا خلال عام 2024 جراء تلوث الهواء، معتبرة أن تركيا من أكثر الدول تلوثاً في المنطقة.

ويُكلف تلوث الهواء الاقتصاد التركي 138 مليار دولار سنوياً، وفق تقرير منصة "حق الهواء النظيف"، تعود أسباب التلوث إلى طاقة الرياح واستهلاك الوقود الناتج عن التدفئة والعوادم.

وذكر منسق منصة "حق الهواء النظيف"، دنيز غوموشيل، أن 62 ألف شخص لقوا حتفهم في جميع أنحاء تركيا عام 2024 بسبب الجسيمات العالقة.

وقال غوموشيل: "إذا استطعنا ضمان تقدم التحضر بشكل مُخطط له، يُمكن خفض هذه التكلفة بسرعة إلى القيم الإرشادية التي حددتها منظمة الصحة العالمية، وبالتالي خفض التكلفة الاقتصادية."

وحدد التقرير محافظات إغدير، وإرزينجان، وكوتاهيا بأنها الأكثر تلوثاً في تركيا، محذراً من جودة الهواء في إسطنبول وأنقرة.

وعلّق الأكاديمي تشيدم تشاغلايان، ممثل جمعية أطباء من أجل البيئة (THHP): "يمكن للجسيمات الدقيقة 2.5 أن تخترق حواف الرئتين ثم تدخل الجهاز الوعائي."

وأوضح تشاغلايان: "لهذا السبب، يُعدّ تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة مهمًا جدًا للصحة. يتسبب في حوالي 7.8 مليون حالة وفاة مبكرة سنوياً".

وفقاً للتقرير، إذا انخفضت مستويات تلوث الهواء إلى المستويات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، يُمكن إنقاذ 60 ألف شخص على الأقل سنوياً في تركيا.