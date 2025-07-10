تكفي ليوم واحد.. دخول أول شحنة وقود إلى غزة منذ 130 يوماً

شفق نيوز– غزة

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، يوم الخميس، دخول أول شحنة وقود إلى قطاع غزة منذ 130 يوماً.

وأوضح دوجاريك، أن "فريقا تابعا للمنظمة أدخل أمس الأربعاء نحو 75 ألف لتر من الوقود"، مبيناً أن "هذه الكمية لا تكفي لتغطية يوم واحد حتى من احتياجات الطاقة".

وتابع: "لا يزال الوقود ينفد، وستتوقف الخدمات إذا لم تدخل على الفور كميات أكبر بكثير".

وفي وقت سابق من هذا العام، فرضت إسرائيل حصارا شاملا على غزة لما يقرب من ثلاثة أشهر، قبل أن ترفعه جزئيا وتطبق خطة مدعومة من الولايات المتحدة تتجاوز إلى حد كبير منظومة الأمم المتحدة.

وتتهم إسرائيل حماس بتحويل مسار المساعدات، وهو ما تنفيه الحركة.

وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) جيمس إلدر، الذي زار غزة في الآونة الأخيرة "يمكن أن يكون لديك أفضل طاقم طبي في العالم، لكن إذا حرموا من الأدوية ومسكنات الألم، والآن من أبسط وسائل الإنارة في المستشفى... يصبح الأمر مستحيلا".