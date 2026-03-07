تقييم استخباراتي أميركي: لا مؤشرات على انشقاقات داخل الحكومة أو القوات الأمنية في إيران

شفق نيوز- واشنطن

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، يوم السبت، عن مسؤولين أميركيين مطلعين على تقييمات استخباراتية حديثة قولهم إن الأجهزة الأميركية لم ترصد حتى الآن مؤشرات على حدوث انقسامات داخل القيادة السياسية أو داخل المؤسسات الأمنية في ايران يمكن أن تؤدي إلى ظهور نظام جديد في البلاد.

ووفقاً للتقرير، الذي نشر باللغة الإنجليزية، قال المسؤولون إن الضربات العسكرية التي تعرضت لها إيران خلال الحرب الجارية لم تُضعف سيطرة القيادة الإيرانية على أجهزة الدولة، كما لم تظهر دلائل على حدوث انشقاقات داخل الأجهزة الأمنية أو العسكرية.

وأضافوا أن أجهزة الاستخبارات الأميركية لم تسجل أيضاً مؤشرات على اندلاع احتجاجات شعبية واسعة أو تحركات منظمة داخل النخبة الحاكمة قد تمهد لتغيير النظام.

وأشار المسؤولون إلى أن تقييمات الاستخبارات الأميركية تفيد بأن مؤسسات السلطة في إيران ما تزال متماسكة إلى حد كبير، وأن الضغوط العسكرية الحالية لا تبدو كافية في الوقت الراهن لإحداث تغيير جذري في بنية النظام السياسي في البلاد.

وتأتي هذه التقديرات في وقت تشهد فيه إيران ضربات عسكرية مرتبطة بالحرب الدائرة في المنطقة، في حين يرى مسؤولون أميركيون، بحسب الصحيفة، أن النظام الإيراني يمتلك هياكل مؤسسية وأمنية متجذرة تساعده على الحفاظ على استقراره حتى في ظل أزمات عسكرية كبيرة.