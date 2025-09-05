تقصير إداري وتدخلات مسلحة تعرقل صرف الرواتب في السويداء

شفق نيوز- السويداء

أفادت محافظة السويداء، اليوم الجمعة، أن عدم صرف الرواتب في بعض الدوائر الحكومية بالمحافظة يعود إلى تقصير إداري وتدخلات من فصائل "غير قانونية" أربكت عمل المؤسسات.

وقالت المحافظة في بيان: "نود أن نوضح لأبناء محافظة السويداء الأسباب الحقيقية وراء عدم صرف الرواتب لبعض الدوائر الحكومية خلال الفترة الأخيرة، وذلك حرصاً على الشفافية وتبيان الحقائق أمام الرأي العام".

وأضافت أن "بعض المديريات قصرت في رفع تقارير أعمالها ومستلزماتها وفق الأصول، ما أدى إلى تعطيل الإجراءات المالية المرتبطة بصرف الرواتب، وأثر بشكل مباشر على استحقاقات الموظفين".

كما أشارت إلى أن "بعض الدوائر شهدت تدخلات من فصائل وجهات غير قانونية وصلت إلى حد التهديد، الأمر الذي تسبب في إرباك عمل المؤسسات ومنعها من أداء واجباتها".

ولفت البيان إلى أن "تغيير بعض الهيكليات والدوائر بقرارات فردية من أشخاص غير مخولين قانونياً، وتحكمهم بصرف الأموال بغير وجه قانوني، أدى إلى خلل في التنسيق المالي والإداري".

وأكدت المحافظة أن "هذه المعوقات تجعل من الصعب على وزارة المالية تنفيذ عمليات الصرف بشكل منتظم، ما ينعكس سلباً على حياة المواطنين ويزيد من معاناتهم"، محذرة من أن "التصرفات غير المسؤولة تضر بالمصلحة العامة وتؤخر حقوق الموظفين".

وختمت بدعوة "الجهات المعنية لتحمل مسؤولياتها، والتشديد على ضرورة احترام الأطر القانونية والمؤسساتية لضمان استقرار العمل الإداري والمالي".