تقرير: إيران استعانت بقمر صيني لتعقب أهداف أمريكية في الشرق الأوسط

شفق نيوز- واشنطن

كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، يوم الأربعاء، عن استخدام إيران "سراً" قمراً صناعياً صينياً لأغراض التجسس؛ مما منح طهران قدرات متقدمة لاستهداف القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة خلال النزاع العسكري الأخير.

ونقلت الصحيفة عن وثائق عسكرية إيرانية "مسربة"، أن سلاح الجو التابع للحرس الثوري حصل من الصين على خدمات القمر الصناعي (TEE-01B)، الذي طورته شركة "إيرث آي" (Earth Eye) الصينية، وذلك في أعقاب إطلاقه إلى الفضاء أواخر عام 2024.

واستناداً إلى إحداثيات مؤرخة وتحليلات مدارية، أفاد التقرير بأن القادة العسكريين الإيرانيين وجهوا القمر الصناعي لمراقبة مواقع عسكرية أمريكية استراتيجية، مبينة أن الصور التقطت في آذار/مارس الماضي، قبيل وبعد ضربات نفذتها طائرات مسيرة وصواريخ استهدفت تلك المواقع.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من البيت الأبيض، أو وكالة المخابرات المركزية (CIA)، أو وزارة الدفاع (البنتاغون). كما التزمت وزارتا الخارجية والدفاع الصينيتان، وشركة "إيرث آي"، وشركة "إمبوسات" (Emposat) المتخصصة في التحكم بالأقمار الصناعية ومقرها بكين، الصمت إزاء هذه التقارير.