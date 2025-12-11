تقرير يتحدث عن إنذار أميركي أخير لحزب الله: ستواجهون ضربات واسعة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الخميس، عن تلقي حزب الله اللبناني رسالة أميركية عبر وسطاء، تضمنت آخر مهلة لنزع سلاح الحزب، وتوعدت الرسالة بهجوم إسرائيلي واسع النطاق إذا ما أصر الحزب على تجاهل التحذيرات.

وبحسب تقرير لقناة 14 العبرية، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن الإدارة الأمريكية أبلغت حزب الله في الرسالة: "إذا لم يلتزم بتخليه عن السلاح حتى موعد أقصاه بداية العام 2026، فستشنّ إسرائيل هجوما كبيرا ضده".

ووصف التقرير الإسرائيلي، الرسالة الأمريكية بـ"الحادة"، وقال إنها تأتي بعد مرور أكثر من عام على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، والذي تنص أحد بنوده على أن الجيش المحلي هو القوة المسلحة الوحيدة المسموح لها بالعمل في جنوب لبنان.

وأضاف أن الوضع الراهن أعطى واشنطن انطباعا مؤكدا عن عدم تنفيذ هذا البند، إذ تشير التقديرات إلى أن مواجهة أخرى مع “حزب الله” باتت أقرب من أي وقت مضى.

ولفت تقرير القناة العبرية، إلى ما وصفه بـ"تزايد وتيرة تسليح حزب الله جنوب لبنان خلال الآونة الأخيرة، في محاولة لتعزيز نفوذ الحزب مجددا، تزامنا مع استمرار ضلوع إيران في المشهد.

وفي السياق، أبدت دوائر أمنية في تل أبيب، يوم الخميس، قلقها إزاء ما وصفته باحتمالات تراجع إسرائيل عن استراتيجية اغتيالات قادة حزب الله.

وأشارت إلى “إحجام إسرائيل عن مواصلة اغتيال عناصر الحزب القيادية على مدار الـ18 يومًا الماضية”.

ورجحت مصادر إسرائيلية، وفق التقرير، عدم عزل الاستراتيجية عن "موقف مزدوج"، تمنح بموجبه تل أبيب حزب الله ومعه حكومة لبنان فرصة كافية لنزع سلاح الحزب، من جهة، ومن جهة أخرى تتبنى سياسة "هدوء العاصفة"، تأهبًا لمواجهة عسكرية واسعة النطاق في لبنان.

وبعيدا عن التحليلات، تشير لغة الأرقام الميدانية إلى اغتيال إسرائيل في العام الذي تلا توقيع اتفاق وقف إطلاق النار ما يقرب من 360 عنصرا من حزب الله، وهو ما يعادل اغتيال عنصر واحد يوميا، بحسب تقدير القناة العبرية.