تقرير أممي يكشف عن إغلاق عشرات مختبرات الكبتاغون في سوريا

شفق نيوز- واشنطن

كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة، يوم الاثنين، عن تفكيك الإنتاج الواسع لمخدر الـ"كبتاغون" في سوريا، بعد مرور عام على رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وأشار مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تقريره، إلى أن "السلطات السورية أغلقت منذ كانون الأول/ ديسمبر 2024، نحو 15 مختبرا صناعيا، و13 منشأة أصغر كانت تُستخدم للتخزين".

ويرى المكتب، في تقريره، أن "إنتاج الكبتاغون على نطاق محدود ما زال قائما داخل سوريا، وفي بعض الدول المجاورة".

وحذّر التقرير الأممي، من "احتمال اتجاه المتعاطين في المنطقة إلى مخدرات اصطناعية أخرى، مثل الميثامفيتامين، عقب تفكيك صناعة الكبتاغون داخل سوريا".

ورغم ذلك، نقل التقرير عن خبراء أممين، أن "المواد المنشطة، التي تُسوَّق تحت اسم الكبتاغون ما تزال تهيمن على سوق المخدرات في الشرق الأوسط، بحسب خبراء أمميين، في ظل استمرار ضبط كميات كبيرة من الحبوب التي يُعتقد أن مصدرها سوريا".