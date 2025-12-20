تقرير أممي: داعش أنشأ مدارس لتلقين الأطفال على مهام انتحارية

شفق نيوز- كابول

أفاد تقرير للأمم المتحدة، يوم السبت، بأن تنظيم داعش-خراسان يحتفظ بحوالي 2000 مقاتل في أفغانستان ويلقن الأطفال دون سن 14 عاما أفكاره ويهدد الأمن الإقليمي بعمليات إرهابية مستمرة.

وذكر التقرير أن "البشتون الأفغان يهيمنون على قيادة عناصر داعش في أفغانستان، بينما يأتي العديد من المقاتلين من دول آسيا الوسطى"، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء.

وتابع التقرير أن "الأهداف الرئيسية لتنظيم داعش-خراسان تشمل تنفيذ هجمات واسعة النطاق على مستوى العالم وإظهار قدرته على تجنيد مقاتلين وجذب دعم مالي".

ووفق التقرير، فإن ما يثير القلق بشكل خاص هو أن تنظيم داعش-خراسان "أنشأ مدارس في أجزاء من شمال أفغانستان ومناطق بالقرب من الحدود الباكستانية، حيث يتم تلقين الأطفال دون سن 14 عاما أفكاره وتدريبهم على تنفيذ مهام انتحارية".