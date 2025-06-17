تقرير أمريكي: ترامب يسير للمشاركة في ضرب "فوردو"

شفق نيوز/ كشف موقع "أكسيوس"، يوم الثلاثاء، عن عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعاً مع فريق الأمن القومي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لبحث الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران.

وبحسب الموقع، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقيادة الجيش الإسرائيلي لا يزالون يعتقدون أن ترامب سيدخل الحرب خلال الأيام المقبلة لقصف منشأة فوردو النووية.

كما نقلت محطة "سي إن إن"، عن مسؤول في البيت الأبيض، قوله إن "ترامب يجتمع مع فريق الأمن القومي في غرفة العمليات"، مبيناً أن "ترامب يفكّر بجدية في الانضمام إلى الحرب وتوجيه ضربة أميركية ضد منشآت إيران النووية، وخصوصا منشأة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في فوردو".

وفي وقت سابق، لوح نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، باتخاذ ترامب إجراءات إضافية ضد البرنامج النووي الإيراني.

بينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، فرض "سيطرة كاملة وشاملة" على السماء الإيرانية، مستخدماً لغة توحي بأن واشنطن انخرطت في الحرب على إيران مع إسرائيل.