تقرير إسرائيلي: 1500 دولار مقابل كل منزل يُهدم في غزة

شفق نيوز – الشرق الأوسط

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، يوم الأحد، عن تخصيص 5 آلاف شيكل (ما يعادل نحو 1500$)، لكل مقاول يقوم بهدم منزل في قطاع غزة، مؤكدة أن هؤلاء يستعين بهم الجيش الإسرائيلي.

وقال أحد الجنود بالقطاع، بحسب تقرير الصحيفة، إن "كل مقاول خاص يعمل في غزة باستخدام معدات هندسية يتقاضى 5000 شيكل عن كل بيت يهدمه"، مبيناً أنهم "يجنون الكثير من المال".

وأضاف أن "كل وقت لا يهدمون (المقاولون) فيه بيوتا هو خسارة مالية، والجيش الإسرائيلي يجب أن يوفر لهم أعمالهم".

وأشارت الصحيفة نقلا عن الجندي نفسه إلى أن "حملة التدمير التي ينفذها المقاولون تُقرّبهم وقواتهم الأمنية الصغيرة نسبيا من نقاط توزيع المساعدات أو طرق مرور الشاحنات"، موضحة أنه "من أجل حماية أنفسهم يطلقون النار على الفلسطينيين منتظري المساعدات والتي تسفر عن قتلى فلسطينيين جوعى".

ويقول التقرير إنه "من أجل أن يجني المقاول 5000 شيكل إضافية، يتم اتخاذ قرار بأن من المقبول قتل أشخاص فلسطينيين يبحثون عن طعام".

ووفق المصدر ذاته وبحسب روايات القادة والمقاتلين، كان من المفترض أن يحافظ الجيش الإسرائيلي على مسافة آمنة من التجمعات السكانية الفلسطينية ونقاط توزيع الغذاء، إلا أن تصرفات القوات على الأرض لا تتوافق مع الخطط العملياتية.