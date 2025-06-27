تقرير إسرائيلي: ترامب ونتنياهو اتفقا على إنهاء الحرب في غزة خلال أسبوعين

شفق نيوز – الشرق الأوسط

كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم"، يوم الجمعة، عن اتفاق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إنهاء الحرب في غزة خلال أسبوعين.

وذكرت الصحيفة، في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "ذلك الاتفاق سيكون مرهوناً بمراعاة عدة شروط، منها إطلاق سراح جميع الرهائن الخمسين في قطاع غزة، و نفي ما تبقى من قيادة حركة حماس إلى خارج القطاع".

ووفقاً للتقرير، فإن الاتفاق ينص على أن تنتهي الأعمال العدائية في غزة خلال أسبوعين، وستشمل شروط إنهاء الحرب، قيام 4 دول عربية منها مصر والإمارات بإدارة قطاع غزة لتحل محل حركة حماس.

وأشار إلى أن "المبادئ الأخرى تتضمن أن تستوعب عدة دول في العالم سكان قطاع غزة الذين يسعون إلى الهجرة منه، وأن يتم توسيع اتفاقيات السلام لتشمل دولاً عربية وإسلامية إضافية.

وبحسب الصحيفة، من المرجح أن تبدي إسرائيل استعدادها لحل مستقبلي للصراع مع الفلسطينيين، وأن تعترف الولايات المتحدة بتطبيق قدر معين من السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية.

كما نقلت الصحيفة عن مصادر قولها إنه "يبدو أن التوصل إلى اتفاق يتضمن إنهاء الحرب، وإطلاق سراح الرهائن هو العنصر الأصعب على الإطلاق"، مشيرة إلى أنه "عشية الحرب مع إيران، قدم نتنياهو عرضاً أكثر مرونة بقليل من مواقفه السابقة، لكن حماس لم ترد عليه حتى اليوم".