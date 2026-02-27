تقرير إسرائيلي: الحوثيون يستعدون للحرب بسيناريو "7 أكتوبر"

شفق نيوز- الشرق الأوسط

رصدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يوم الجمعة، ما وصفته بـ"الهدوء المرعب" في صنعاء، مشيرة إلى استعداد حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) للحرب، في حال اندلاعها بالمنطقة.

وبحسب تقرير الصحفية، فقد بلغ التوتر في الشرق الأوسط ذروته، فالولايات المتحدة ترسل المزيد من القوات إلى المنطقة، والأميركيون يهددون لكنهم يتركون باباً للدبلوماسية، بينما يعد الإيرانيون برد حاسم، وذلك في إطار المفاوضات الجارية بين البلدين حول الملف النووي.

وفي خضم ذلك، وفقاً للصحيفة، تستعد إسرائيل لجميع السيناريوهات، وأحدها هو أن "أذرع إيران في الشرق الأوسط، وعلى رأسهم حزب الله والحوثيون، سيهبون لمساعدة النظام الإيراني في حال تعرضه لهجوم ولن يقفوا متفرجين".

وأشارت إلى هجمات الحوثيين على إسرائيل في مرات عديدة دعماَ لغزة منذ اندلاع الحرب عليها، لافتة إلى أنهم "نجحوا في إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة سقط جزء صغير منها في داخل إسرائيل".

وأضافت الصحيفة، "ومع دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ، توقفوا عن عملياتهم، لكنهم استعدوا منذ ذلك الحين للجولة القادمة؛ حيث تشبه تدريباتهم تلك التي كانت تجريها الفصائل الفلسطينية قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وسط مخاوف من احتمال محاولتهم التسلل عبر الحدود الأردنية".