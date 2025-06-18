تقرير بريطاني يحذر من تكرار سيناريو العراق في ايران: داعش يتربص

شفق نيوز/ حذرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يوم الأربعاء، من تكرار سيناريو العراق في ايران، وذلك في حال تدخلت إدارة دونالد ترامب لاسقاط النظام، مؤكدة أن داعش سيظهر بقوة هناك وستتحول البلاد إلى بقعة للصراع الداخلي.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها تابعته وكالة شفق نيوز، أن "القوة التي ستُطلقها واشنطن لن تدمر فقط المخابئ النووية الرئيسية للنظام والمخبأة على عمق مئات الأقدام تحت جبال بأكملها، بل ستُدمّر الجمهورية الإسلامية نفسها".

ورأت، أنه "بسقوط نظام المرشد علي خامنئي المحتمل، ستكتشف واشنطن أن العالم لن يكون أفضل مثلما روّجت بعد الإطاحة بصدام حسين، إذ أصبحت المنطقة بأسرها "مستنقعًا"، مذكّرة كيف "حوصر جنود أمريكيون وبريطانيون، كانوا يحاولون فرض نوع من النظام، وقُتلوا على يد مُوالين لصدام وميليشيات مُستلهمة من إيران" وفق رأيها.

كما استذكرت الصحيفة، "كيف ظهر تنظيم داعش بعد سقوط نظام صدام بسنوات، وسط محيط مضطرب وفوضوي، انتقل إلى أوروبا، حيث نفذ التنظيم الإرهابي هجمات عابرة للحدود"، معتبرة أن "إسقاط النظام في طهران سيكون "إبرة حياة" لداعش".

وتابعت، انه "سيكون لانهيار نظام خامنئي تأثير مماثل مزعزع للاستقرار، مثل سقوط نظام صدام، إذ سيشعل فتيل صراع مسلح وفوضى سياسية ويعطل التجارة ويقيد إمدادات النفط لسنوات، وربما لعقود"، مرجحة أن "تتصارع الدول الإقليمية الكبرى مثل روسيا والصين والهند، ناهيك من الولايات المتحدة وإسرائيل، على النفوذ أو السلطة أو السيطرة على حقول النفط الإيرانية "في نسخة جديدة من اللعبة الكبرى"، وفق تعبير "ديلي ميل".

ولفتت الصحيفة إلى أن "أول من سيشعر بالفوضى في حال سقوط نظام خامنئي، هي إيران نفسها، التي تواجه احتمال التفكك الداخلي، وستتحول من أمة عريقة إلى أراضٍ يسيطر عليها أمراء حرب متصارعون"، منوها الى أن "عدد سكان إيران يبلغ أكثر من 90 مليون نسمة، ونبهت على أن هذا يعادل ثلاثة أضعاف سكان العراق"، كما أشارت إلى أن "التركيبة العِرقية أكثر تعقيدًا، في تلميح إلى أن ما سينتج عن الفوضى في إيران أضعاف ما جرى في جارتها".

واستدركت الصحيفة، انه "وفي حين أن الناطقين بالفارسية هم الأغلبية، تضم إيران العديد من الجماعات العرقية الأخرى، وإذا انهار النظام، فقد يتفكك "الدور الموحد للدين المشترك، وهو الإسلام الشيعي"، بحسب "ديلي ميل" التي توقعت أيضًا انفصال غير الفرس بمن فيهم الأذربيجانيون والأكراد والبلوش، عن سيطرة طهران".

ووفقا للتقرير، "سيشعر جيرانها مثل روسيا وتركيا باستياء شديد إذا انهارت إيران إلى أجزاء مكونة، مثلما حدث مع يوغوسلافيا في التسعينيات"، كما ستشعر تركيا بالقلق من أن يحذو كورد إيران حذو كورد العراق، إذ تخشى أنقرة من أن يلهم كوردها البالغ عددهم 28 مليون نسمة للتمرد والانضمام إلى دولة كوردية مكتظة بالسكان تُقسّم إلى أجزاء من إيران والعراق وتركيا نفسها".