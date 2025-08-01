تقريرها بعد 3 أشهر.. العدل السورية تشكل لجنة للتحقيق بأحداث السويداء

شفق نيوز- دمشق

أصدر وزير العدل السوري مظهر الويس، يوم الجمعة، قرارا بتشكيل لجنة قضائية وأمنية خاصة للتحقيق بأحداث السويداء الأخيرة، على أن تقدم تقريرها خلال 3 أشهر.

وجاء في نص القرار الذي ورد لوكالة شفق نيوز: "تشكيل اللجنة جاء استنادًا إلى أحكام قانون السلطة القضائية والمرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته، وكذلك بناءً على توجيهات رئاسة الجمهورية بضرورة كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين بسرعة وشفافية".

وتضمن: "اللجنة تتكوّن من سبعة أعضاء من القضاة وضبّاط الأمن ومحامين، وهم: القاضي هيثم العثمان (رئيسًا)، القاضي حسان الحموي، القاضي موسى حمود الطويل، القاضي جمال الأبشر، العميد محي الدين مرموش، المحامي طارق الكردي، المحامي عمار عز الدين".

وحدد القرار مهام اللجنة بـ"كشف الظروف والملابسات التي أدت إلى اندلاع الأحداث الأخيرة في السويداء، والتحقق من الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون وممتلكاتهم، إضافةً إلى تحديد المشاركين في أي أعمال عنف أو تخريب وتحويل ملفاتهم إلى القضاء المختص لمحاسبتهم".

وألزم القرار اللجنة بـ"إعداد تقرير مفصّل بنتائج أعمالها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، على أن يُرفع إلى وزير العدل والجهات المختصة لاعتماد النتائج واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين".

يُذكر أنّ محافظة السويداء كانت قد شهدت خلال الأسابيع الماضية احتجاجات وأحداث عنف متفرّقة، رافقتها مواجهات بين مجموعات مسلّحة وأجهزة الأمن، وأدت إلى سقوط ضحايا ووقوع أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

وتسببت هذه التطورات بتوتر الأوضاع الأمنية في بعض أحياء المدينة وريفها، وسط دعوات محلية من وجهاء وفعاليات دينية ومدنية بضرورة ضبط الوضع ومحاسبة المسؤولين عن الفوضى وتجنب تكرارها.