تقديرات اسرائيلية: تدمير قصر المرشد الإيراني واغتيال قائد الحرس الثوري.. وطهران تنفي

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشفت تقديرات إسرائيلية، يوم السبت، عن تدمير قصر المرشد الإيراني علي خامنئي، واغتيال قائد الحرس الثوري محمد باكبور، فيما سارعت طهران لنفي هذه المعلومات.

ونقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن مصدر أمني القول إن "قصر المرشد الإيراني تم تدميره كلياً"، فيما رجحت وسائل إعلام أخرى اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور.

كما نقل موقع "أكسيوس"، عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن "الهدف هو تهيئة جميع الظروف للإطاحة بالنظام الإيراني"، مؤكداً أن "الاستهداف يشمل القيادات السياسية والعسكرية الإيرانية، السابقة والحالية، وأن مسار الأحداث يرتبط أيضاً بحجم التحرك الداخلي في إيران".

في المقابل، نفت وسائل إعلام إيرانية هذه الروايات، مؤكدة أن جميع القادة العسكريين يتمتعون بصحة جيدة.

وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، بأن اللواء أمير حاتمي، القائد العام للجيش الإيراني، بصحة جيدة ويواصل قيادة القوات، مبينةً أن ما يتم تداوله بشأن وفاته عارٍ عن الصحة.

وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم السبت، تنفيذ هجوم وصفته بأنه "استباقي" على إيران، فيما أكد مسؤول أميركي مشاركة القوات الجوية الأميركية في ضربات مشتركة تستهدف ما وصفه بتفكيك جهاز الأمن الإيراني، متوقعاً أن تكون العمليات واسعة النطاق.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في وسط طهران وتصاعد دخان كثيف قرب المجمع الحكومي في منطقة باستور، مع تقارير عن سقوط صواريخ في محيط مناطق حيوية، وانقطاع جزئي للاتصالات، وإغلاق المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، من دون إعلان رسمي عن حجم الخسائر.