تقارير: معارضة روسية صينية عربية لمشروع أميركي بشأن غزة

شفق نيوز- متابعة

يواجه الاقتراح الأميركي بمنح تفويض من الأمم المتحدة لقوة استقرار دولية في غزة، معارضة من روسيا والصين وبعض الدول العربية، التي أعربت عن قلقها إزاء مجلس لم يتم إنشاؤه بعد من شأنه أن يحكم المنطقة مؤقتا وعدم وجود أي دور انتقالي للسلطة الفلسطينية.

وفي متابعة لوكالة شفق نيوز، لتقاير دولية، فقد دعت الصين وروسيا - وهما الدولتان اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - إلى إزالة "مجلس السلام" بموجب خطة وقف إطلاق النار التي وضعها الرئيس دونالد ترمب، من القرار بالكامل، وفقًا لأربعة دبلوماسيين من الأمم المتحدة مطلعين على الأمر تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المفاوضات الجارية

وفي أحدث مسودة صدرت في وقت متأخر من اليوم وحصلت عليها وكالة أسوشيتد برس، أبقت الولايات المتحدة على اللغة المستخدمة في صياغة القرار مع توفير المزيد من الالتزام بتقرير المصير الفلسطيني.

في حين أن بعض الردود على الاقتراح الأميركي تعكس مفاوضات نموذجية بين الدول ــ مع تبادل الآراء بالتفصيل ومراجعة اللغة ــ فإن الاعتراض على المجلس الانتقالي يشير إلى ظهور فجوات واسعة بين بعض أعضاء أقوى هيئة في الأمم المتحدة والولايات المتحدة بعد أكثر من عامين من الحرب.

في الوقت نفسه، قال دبلوماسي إن أعضاء آخرين أكدوا أن التحرك السريع سيجنب إعاقة التقدم نحو السلام. وأكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على أهمية القرار، قائلاً إنه يجب إقراره "فورًا".

وقال للصحفيين أمس الأربعاء، قبل مغادرته اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا: "أعتقد أننا نحرز تقدمًا جيدًا في صياغة القرار، ونأمل أن نتخذ إجراءً بشأنه قريبًا جدًا". وأضاف: "لا نريد أن نفقد

وقدّمت الولايات المتحدة الأميركية، الأسبوع الماضي، مشروع قرار إلى أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، يمنح قوة حفظ السلام تفويضًا دوليًا واسعًا لضمان الأمن في غزة حتى نهاية عام 2027، بالتعاون مع مجلس السلام الذي لم يُشكّل بعد. وأشارت الدول العربية وغيرها من الدول التي أبدت اهتمامها بالمشاركة في القوة إلى ضرورة هذا التفويض لتمكينها من المساهمة بقوات

وقال أحد الدبلوماسيين إن روسيا والصين والجزائر أعربت عن معارضتها لهذا المشروع، كما قدم جميع الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن، باستثناء دولتين، تعديلات.

وبرزت نقاط خلاف حول مسار إقامة دولة فلسطينية مستقلة والجدول الزمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا لاثنين من الدبلوماسيين. وتستجيب المسودة الجديدة لهذا الأسبوع للاعتراضات على أن القرار لم يتصور دولة فلسطينية مستقلة مستقبلية، ولكن دون أي شروط مطلقة.

وتقول الخطة، إنه بعد تنفيذ الإصلاحات في السلطة الفلسطينية "بإخلاص وتقدم إعادة تنمية غزة، قد تصبح الظروف مهيأة لمسار موثوق به نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة".

وتضيف أن "الولايات المتحدة ستنشئ حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر".

كما يوضح المشروع الجديد أنه مع "إرساء قوة الاستقرار السيطرة والاستقرار"، سينسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة. ويؤكد المشروع أن هذه الخطوة ستستند إلى "معايير ومعايير وجداول زمنية مرتبطة بنزع السلاح ومتفق عليها" بين إسرائيل وقوة الاستقرار والولايات المتحدة وآخرين.

وقالت الإمارات العربية المتحدة، وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة في مفاوضات السلام، علناً هذا الأسبوع إنها لا ترى حتى الآن إطاراً واضحاً لقوة الاستقرار المقترحة في غزة، وفي ظل الظروف الحالية، فإنها لن تشارك فيها.

ويعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قيام دولة فلسطينية، وحكم السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، التي تدير أجزاءً من الضفة الغربية. لكن يبدو أن لغة خطة ترامب تشجع على دور للدولة الفلسطينية.

وطلبت دول أخرى في مجلس الأمن توضيحات إضافية بشأن مجلس السلام، بما في ذلك من سيُشكّله وكيفية عمله. ولم تُجرِ المسودة الجديدة تغييرات جوهرية بشأن المجلس.

وقال دبلوماسي إن بعض أعضاء المجلس يقولون إن التبني السريع لأي اقتراح يحمل ختم موافقة الأمم المتحدة سيكون أمرا حكيما للحفاظ على الزخم الإيجابي على الأرض.

ويحتاج المشروع إلى تسعة أصوات لإقراره وعدم استخدام حق النقض من جانب أي من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن: روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.