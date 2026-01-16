تقارير رسمية.. ارتفاع حالات الانتحار والاضطراب بين الجنود الإسرائيليين

شفق نيوز- متابعة

كشفت تقارير إسرائيلية رسمية، عن ارتفاع حالات الانتحار واضطراب ما بعد الصدمة في صفوف الجيش بعد الحملة العسكرية التي شنتها حكومة تل أبيب في قطاع غزة، رداً على هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ووفقاً لتقارير حديثة صادرة عن وزارة الدفاع الإسرائيلية، ومقدمي الخدمات الصحية، فإن أزمة الاضطرابات النفسية التي يعاني منها الجنود بدأت مع استمرار القتال في غزة، وتصاعدت في الحرب مع لبنان، وصولاً إلى تصاعد التوتر مع إيران.

ارتفاع بنسبة 40%

في هذا السياق، ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها سجلت زيادة بنسبة 40% تقريباً في حالات اضطراب ما بعد الصدمة بين الجنود، منذ أيلول/سبتمبر 2023، وتتوقع أن ترتفع النسبة إلى 180% بحلول عام 2028، مضيفة أن 60% من بين 22300 من الجنود والعسكريين يتلقون العلاج من إصابات خلال الحرب يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة.

بدورها، قالت شركة مكابي، ثاني أكبر مزود للرعاية الصحية في إسرائيل، في تقريرها السنوي لعام 2025 إن 39% من العسكريين الإسرائيليين الذين يتلقون العلاج لديها طلبوا دعماً نفسياً، بينما عبر 26% منهم عن مخاوف تتعلق بالاكتئاب.

واستقبلت عدة منظمات إسرائيلية، مثل هاغال شيلي غير الحكومية التي تستخدم ركوب الأمواج أسلوباً علاجياً، مئات الجنود النظاميين والاحتياط الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة.

أقصى درجات الخوف

وتعليقاً على الموضوع، قال الطبيب النفسي رونين سي دي، الذي يشرف على أبحاث المحاربين القدامى في مركز هعيمك الطبي شمال إسرائيل، إن الجنود يعانون بشكل عام من مصدرين مختلفين للصدمة.

يرتبط المصدر الأول "بتجارب خوف شديد" و"الخوف من الموت" في غزة ولبنان أو حتى داخل إسرائيل، إذ عايش العديد من الجنود هجوم حماس، الذي اقتادت فيه الحركة الفلسطينية أيضاً حوالي 250 رهينة إلى القطاع، وتداعياته بشكل مباشر.

وذكر سي دي، أن المصدر الثاني هو الأضرار المعنوية، أو الشعور بالذنب الذي يعاني منه الشخص بسبب شيء ما فعله.

وأضاف: "الكثير من القرارات التي يتخذها (الجنود) خلال جزء من الثانية تكون قرارات صائبة" يتخذونها في أثناء القتال، "لكن بعضها ليس كذلك، وبالتالي يصاب نساء وأطفال ويقتلون بالخطأ، العيش بشعور أنك قتلت أبرياء... شعور صعب جداً لأنك لا تستطيع تصحيح ما قمت به".