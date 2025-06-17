تقارير: انقطاع الإنترنت في محافظات إيرانية

شفق نيوز/ أفادت تقارير إخبارية، يوم الثلاثاء، بانقطاع واسع لخدمة الإنترنت في محافظات إيرانية.

وذكرت قنوات إخبارية، إن مستخدمين من محافظات إيرانية مختلفة أبلغوا عن انقطاعات واسعة النطاق للإنترنت، فيما تعاني مناطق أخرى من بطء ملحوظ في سرعة الخدمة.

هذا وتشهد خدمة الإنترنت في العاصمة طهران منذ فجر اليوم انقطاعات واسعة وتراجعاً كبيراً في جودة الاتصال، بحسب شهادات مستخدمين.

وكانت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، قالت أمس الاثنين، أن قرار تخفيض سرعة الإنترنت جاء كإجراء مؤقت يهدف إلى التصدي للهجمات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية الرقمية للدولة.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي أن هذا الإجراء ضروري لضمان أمن الشبكات وحماية بيانات المستخدمين، مشددة على أن استعادة سرعة الإنترنت الطبيعية ستكون فور انتهاء التهديدات الأمنية.

وشدّدت على حرص الحكومة على توفير خدمات إنترنت مستقرة وآمنة لجميع المواطنين، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة التهديدات الإلكترونية.