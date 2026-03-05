تفويض مجلس القيادة المؤقت الإيراني صلاحية عزل وتعيين القادة العسكريين

شفق نيوز- طهران

أعلن مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، يوم الخميس، عن تفويض مجلس القيادة المؤقت، صلاحيات عزل وتعيين القادة العسكريين وإعلان الحرب.

وقال مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران بحسب وسائل إعلام: "فوضنا صلاحيات عزل وتعيين القادة العسكريين وإعلان الحرب لمجلس القيادة المؤقت".

وأكد مجمع تشخيص مصلحة النظام، أن "تفويض الصلاحيات جاء لتجنب حدوث فراغ تنفيذي أو قيادي في إدارة شؤون البلاد".

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قد أفادت يوم الأحد الماضي، بتعيين آية الله الأعرافي لتولي مهام المرشد الأعلى الإيراني داخل مجلس القيادة، خلفاً للمرشد الأعلى السابق علي خامنئي.

وذكرت الوكالة، أنه "تم اختيار آية الله علي رضا أعرافي عضوا في مجلس القيادة المؤقت في إيران، إلى جانب الرئيس مسعود بزشكيان ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي".

ويشرف مجلس القيادة المؤقت على إدارة شؤون الجمهورية إلى حين انتخاب المرشد الأعلى الجديد.

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل منذ أيام هجمات بالصواريخ على إيران، مستهدفة مقار حكومية، وأسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من أفراد أسرته وكبار القادة الإيرانيين، في حين ردت إيران بضربات على أهداف إسرائيلية وعدد من دول الخليج والمصالح الأميركية في العراق وإقليم كوردستان.