تفكيك خلية مرتبطة بحزب الله في ريف دمشق

شفق نيوز- دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأحد، إلقاء القبض على أعضاء خلية إرهابية في ريف دمشق، مبينة أنها متورطة في هجمات صاروخية استهدفت منطقة المزة ومطارها العسكري بالعاصمة، ومرتبطة بحزب الله اللبناني.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "العملية، التي نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، جاءت بعد عمليات رصد وتتبع لمواقع إطلاق الصواريخ في منطقتي داريا وكفرسوسة".

وأضاف البيان، أن "المداهمات أسفرت عن اعتقال كافة أفراد الخلية، وضبط طائرات مسيّرة كانت مجهزة للاستخدام في هجمات مستقبلية".

وبحسب التحقيقات الأولية التي أوردتها الوزارة، فقد "أقر المتهمون بارتباطهم بجهات خارجية".

وأفادت التحقيقات أن "الصواريخ ومنصات الإطلاق والطائرات المسيرة المضبوطة مصدرها حزب الله".

وأحبطت العملية مخططات لهجمات جديدة كانت قيد التحضير باستخدام الطائرات المسيّرة، وفقا بلداخلية السورية.

وأشارت السلطات إلى "مصادرة كافة المعدات وتحويل الموقوفين إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات"، مؤكدة التزامها بـ"مواصلة العمليات لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد".