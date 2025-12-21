تفكيك خلية لـ"داعش" في ريف دمشق السوري

شفق نيوز- دمشق

أفاد الأمن السوري، يوم الأحد، بتنفيذ عملية أمنية بمنطقة داريا في ريف دمشق، استهدفت مقرا لتنظيم "داعش" الإرهابي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق، العميد أحمد الدالاتي، قوله: "نفّذت الوحدات الأمنية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة عمليةً أمنية بمنطقة داريا استهدفت وكراً لتنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف الدالاتي: "أسفرت العملية عن تفكيك الخلية الإرهابية بالكامل، والقبض على متزعمها و 6 من أفرادها وضبط أسلحة وذخائر بحوزتهم".

وكانت سوريا أكدت التزامها الثابت بمكافحة "داعش"، وضمان عدم وجود ملاذات آمنة للتنظيم على الأراضي السورية، وفق بيان لوزارة الخارجية والمغتربين، نشرته عبر حسابها على "إكس".

وأكدت الوزارة أن "سوريا ستواصل تكثيف العمليات العسكرية ضد التنظيم في جميع المناطق التي يشكل فيها تهديدًا".

ودعت سوريا الولايات المتحدة والدول الأعضاء في التحالف الدولي إلى دعم جهودها في مكافحة الإرهاب، بما يسهم في حماية المدنيين واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقا للبيان.