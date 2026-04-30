تفعيل الدفاعات الجوية في سماء طهران

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، مساء الخميس، بتفعيل الدفاعات الجوية في سماء العاصمة طهران.

من جانبها كشفت وكالة تسنيم الإيرانية، أن أصوات الدفاعات الجوية مستمرة في بعض مناطق غرب ووسط وجنوب شرق طهران.

وبينت "تسنيم" أن أصوات الدفاعات الجوية في طهران "مرتبطة بالتصدي لمسيرات صغيرة وأخرى استطلاعية".

من جانبها أكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن مقاتلات إف-16 تقوم بدوريات روتينية في جميع أنحاء المنطقة لدعم الأمن والاستقرار.

وتأتي هذه التحركات في وقت أكد فيه وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، أن الرئيس دونالد ترمب يقود المساعي لإبرام "اتفاق عظيم" مع إيران، كاشفاً أن الأخيرة تتبع استراتيجية كوريا الشمالية للحصول على سلاح نووي عبر بناء درع صاروخي.

في حين أفادت وكالة "رويترز"، اليوم، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيطلع على الخيارات العسكرية ضد إيران، من قبل قادة الجيش الأميركي.

ونقلت الوكالة عن مسؤول أميركي قوله إن "من المتوقع أن تركز الإحاطة على إجراءات لإجبار ‎إيران على التفاوض وإنهاء الصراع".