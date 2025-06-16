تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية في منشآت أصفهان النووية وطهران

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الاثنين، بتفعيل الدفاعات الجوية في منشآت أصفهان النووية لصد "هدف معاد".

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن "الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى لأهداف معادية في أصفهان وسط البلاد

كما وذكرت أن المضادات الأرضية الإيرانية تدوي في منطقة "باستور" التي تضم مؤسسات قيادية بالعاصمة طهران.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن "تدمير منصة لإطلاق صواريخ أرض-جو على الطريق الرئيسي بين طهران وقم".

وقبل قليل، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، باستهداف إسرائيل لمبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون في طهران.

وكانت وكالة أنباء فارس الإيرانية، نقلت يوم الاثنين، عن مسؤول إيراني، بان بلاده ستوجه ضربة "هي الأكبر" لإسرائيل.

وقال المسؤول الإيراني، بحسب ما نقلت الوكالة: "إيران تستعد لضربة كبيرة جداً منذ أول اعتداء للكيان الصهيوني".