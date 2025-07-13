تفصيل واحد يعرقل جهود التهدئة بين إسرائيل وحماس في غزة

شفق نيوز- غزة

تتواصل المحادثات بين إسرائيل وحماس بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا أن نقطة خلافية واحدة تظل عائقاً رئيسياً أمام إحراز تقدم ملموس.

وكانت الآمال كبيرة في المفاوضات الأخيرة بالدوحة، ولكن بعد أيام من المحادثات تبادل الطرفان الاتهامات بعرقلة التوصل إلى اتفاق.

يأتي هذا في وقت يُقتل العشرات من الأشخاص في غزة يومياً مع تعزيز الجيش الإسرائيلي سيطرته على أجزاء واسعة من القطاع، عقب استئناف الحملة العسكرية الإسرائيلية بعد انهيار وقف إطلاق النار الأخير في آذار/ مارس الماضي.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، أن 139 جثة وصلت إلى مستشفيات غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض. وهذا الرقم هو الأعلى منذ 2 تموز/ يوليو الجاري.

وأضافت الوزارة أن هذه الخسائر الأخيرة رفعت إجمالي عدد القتلى منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023 إلى 58,026.

وبينما يرتفع عدد الضحايا في غزة، تستمر محادثات الدوحة بشأن التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار وقضية الرهائن، مع تلاشي التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق سريع.

وقال ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع.

وأضاف ويتكوف: "كانت لدينا أربع قضايا، والآن لم يتبق سوى قضية واحدة بعد يومين من المحادثات غير المباشرة".

وفي اليوم نفسه، ناقش ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ملف غزة بشكل مطول في البيت الأبيض.

وقال ترامب: "علينا حل هذه المسألة".

لكن على الرغم من مرور أيام من المحادثات غير المباشرة في الدوحة بين إسرائيل وحماس، لا تزال هناك فجوات كبيرة بين الطرفين المتحاربين.

وقال مصدر إسرائيلي مطلع الأسبوع الماضي، بحسب ما نقله موقع "سي أن أن" بالعربية، إن القضية العالقة هي موقع إعادة الجيش الإسرائيلي لانتشاره في غزة بمجرد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ودعا المقترح الأخير إلى انسحاب الجيش من أجزاء من شمال غزة في اليوم الأول من وقف إطلاق النار، ومن أجزاء من جنوب غزة في اليوم السابع.

وتُركت الخرائط التفصيلية للمفاوضات بين إسرائيل وحماس، ويبدو أن هذه هي نقطة الخلاف الرئيسية.

وقال مسؤول كبير في حماس لشبكة "CNN" الأمريكية، أمس السبت، إن المحادثات "تعثرت"، زاعماً أن إسرائيل أضافت شروطاً جديدة "آخرها خرائط انتشار جديدة لتمركز الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة".

لكن مصدراً سياسياً إسرائيلياً قال للشبكة نفسها، إن "إسرائيل أبدت استعدادها للتحلي بالمرونة في المفاوضات"، وإن "حماس لا تزال مُصرة على موقفها، وتتمسك بمواقف تمنع الوسطاء من التوصل إلى اتفاق".

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة في إسرائيل إلى موافقة ساحقة على صفقة تنهي الحرب وتعيد جميع الرهائن، الأحياء والأموات.

ويصر نتنياهو على حق إسرائيل في استئناف القتال بعد انتهاء وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، وهو المقترح المطروح الآن. في حين تطالب حماس بمسارٍ يؤدي إلى وقف الأعمال العدائية بشكل دائم، مع الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.