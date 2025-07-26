تفاصيل مثيرة.. الكشف عن "خلية عشائرية" مسلّحة تقاتل حماس في غزة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشفت القناة 12 العبرية، يوم السبت، عن وجود "خلية عشائرية" مسلّحة تعمل بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها تولّت مهام تفجير مبانٍ والاشتباك مع عناصر من حركة حماس.

ووفق تقرير القناة، فإنه في المناطق التي لا يصل إليها الجيش الإسرائيلي أثناء العمليات العسكرية، تصل هذه الخلية العشائرية التي لم تُنسب إلى أي عشيرة في القطاع، مبينة أنها استهدفت فصائل فلسطينية في بيت حانون.

وبرزت في القطاع مجموعة مسلحة موالية لإسرائيل في وقت سابق، وهي مجموعة "أبو شباب".

وبحسب التقارير، واجهت العشيرة أيضًا نيرانًا من عناصر حماس أثناء تفجير المباني، فقد حاول هؤلاء منع العملية، والهدف ليس تدمير المباني فقط، بل أيضًا مساعدة قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في المنطقة من خلال "تولي" المهمة وتخفيف العبء عنها بشكل غير مباشر.

وفي مشهدٍ جويٍّ لبيت حانون، بعد أسبوعين من القتال العنيف، يُمكن رؤية المنطقة مدمرةً بالكامل تقريبًا، بعد أن دمر الجيش الإسرائيلي العديد من المنشآت الموجودة هناك.