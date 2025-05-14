تفاصيل لقاء ترامب بالشرع في الرياض

شفق نيوز/ كشف البيت الأبيض، يوم الأربعاء، عن تفاصيل جزء من الحوار الذي جرى بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونظيره السوري أحمد الشرع خلال لقائهما في الرياض، على هامش القمة الخليجية الأميركية.

وبحسب المتحدث باسم البيت الأبيض، فقد دعا ترامب الرئيس الشرع إلى الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، التي تشكل مساراً إقليمياً للتطبيع مع إسرائيل، مؤكداً أن واشنطن ترى في هذه الخطوة ركيزة جديدة للاستقرار في الشرق الأوسط.

كما طالب ترامب نظيره السوري باتخاذ إجراءات حاسمة لترحيل الفصائل الفلسطينية التي تصنفها الولايات المتحدة "إرهابية" وتعمل من داخل الأراضي السورية، داعياً دمشق كذلك إلى التعاون مع واشنطن في جهود منع عودة تنظيم داعش إلى الساحة مجدداً.

من جانبه، عرض الرئيس السوري أحمد الشرع دعوة مفتوحة للشركات الأميركية للاستثمار في قطاعي النفط والغاز في سوريا.

والتقى ترامب، بالرئيس السوري، على هامش قمة خليجية أميركية، حيث يعتبر هذا اللقاء هو الأول من نوعه بين رئيسي البلدين منذ 25 عاماً.