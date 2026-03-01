تعيين الأعرافي لتولي مهام خامنئي في مجلس القيادة

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، يوم الأحد، بتعيين آية الله الأعرافي لتولي مهام المرشد الأعلى الإيراني داخل مجلس القيادة.

وذكرت الوكالة، أنه "تم اختيار آية الله علي رضا أعرافي عضوا في مجلس القيادة المؤقت في إيران، إلى جانب الرئيس مسعود بزشكيان ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي".

ويشرف مجلس القيادة المؤقت على إدارة شؤون الجمهورية إلى حين انتخاب المرشد الأعلى الجديد.

ويُعد أعرافي أحد أبرز المرشحين لخلافة علي خامنئي ليكون المرشد المقبل للجمهورية الإسلامية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري متسارع في المنطقة، عقب إعلان وسائل إعلام إيرانية رسمية مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي خلال هجمات صاروخية أميركية وإسرائيلية استهدفت مواقع داخل إيران، والتي أسفرت أيضاً عن مقتل عدد من كبار الضباط، بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور.

وأعلنت طهران الحداد لمدة 40 يوماً، وسط ترقب لردود الفعل الرسمية المقبلة، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات غير مسبوقة.