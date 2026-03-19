تعيين وزير الدفاع الإيراني الأسبق أميناً للمجلس القومي خلفاً للاريجاني

شفق نيوز- طهران

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، يوم الخميس، عن تعيين وزير الدفاع الإيراني الأسبق حسين دهقان أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي خلفاً لعلي لاريجاني.

وذكرت وكالة "ديدبان إيران" الإيرانية، أن دهقان (70 عاماً) كان يشغل منصب وزير الدفاع الإيراني في عهد الرئيس حسن روحاني، وهو سياسي وقائد عسكري سابق في الحرس الثوري الإيراني.

ويشغل دهقان حالياً منصب رئيس "مؤسسة مستضعفي الثورة الإسلامية"، وهي واحدة من أضخم المؤسسات الاقتصادية في إيران.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أعلن يوم أمس الأول الثلاثاء اغتيال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، وقائد قوات التعبئة الشعبية في إيران "الباسيج" غلام رضا سليماني، في غارات على العاصمة الإيرانية طهران.

ويوم أمس الأول الثلاثاء، أكدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي، مقتل أمينها علي لاريجاني، خلال قصف جوي في منطقة برديس في العاصمة طهران فجر الثلاثاء.

وذكرت الأمانة العامة في بيان أن القصف تسبب أيضا بمقتل نجل لاريجاني "مرتضى"، ومساعد الشؤون الأمنية في أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي "عليرضا بيات"، بالإضافة إلى حراسه.