تعيين علي شمخاني أميناً لمجلس الدفاع الإيراني

شفق نيوز- طهران

أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مساء اليوم الخميس، قراراً بتعيين علي شمخاني أميناً لمجلس الدفاع، في خطوة تأتي ضمن مساعي طهران لتعزيز هيكلها الدفاعي ورفع مستوى الجاهزية الأمنية في البلاد.

وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء أن مهام المجلس تشمل تعزيز الاستعدادات الدفاعية، ومواجهة التهديدات المستجدة، ورفع مستوى التنسيق في صنع القرار الدفاعي بين المؤسسات العسكرية والأمنية.

ويُعد شمخاني من أبرز الشخصيات العسكرية والأمنية في إيران، إذ شغل سابقاً مناصب رفيعة، بينها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وله خبرة طويلة في الملفات الاستراتيجية والدفاعية.

ويشغل علي شمخاني، حالياً منصب المستشار السياسي للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر، في ظل التهديتهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بقصف طهران في حال لم ترضخ لشروط الولايات المتحدة، حول انهاء ملفها النووي بشكل كامل، بالإضافة إلى الاستغناء عن صواريخها الباليستية.

ومن المفترض أن تعقد يوم غد الجمعة، جولة مفاوضات بين واشنطن وطهران في سلطنة عمان، لغرض التوصل لصيغة اتفاق.