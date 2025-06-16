تعمل عن بعد.. إيران تكتشف صواريخ "سبايك" نشرتها إسرائيل داخل أراضيها

شفق نيوز/ أفادت قناة "فارس" الإيرانية، يوم الاثنين، بأن أجهزة الأمن الإيراني المختصة اكتشفت داخل أراضي الجمهورية، وجود أنظمة صواريخ "سبايك" الإسرائيلية المضادة للدبابات، التي يتم التحكم بها عن بعد.

وأشارت القناة التلفزيونية الإيرانية إلى أن عملاء إسرائيليين قاموا بنشر هذه المنظومات المزودة بالأتمتة والتحكم عبر الإنترنت في أراضي إيران.

ووفقا لمعلومات القناة، كان الهدف من نشر هذه المنظومات تعطيل عمل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية. ولم تحدد القناة التلفزيونية مكان وجود الأسلحة الإسرائيلية بدقة.

وSpike- هي سلسلة صواريخ مضادة للدبابات من الجيل الثالث، تعمل بأسلوب "أطلق وانسى". وفي سلسلة "سبايك" يوجد خمسة صواريخ مخصصة للاستخدام في مهام مختلفة، ولكل صاروخ تفاصيل تقنية مختلفة تتلائم مع المطلوب منه.

وجميع هذه الصواريخ يمكن نصبها على وسائل مختلفة، ومعظمها تستخدم أيضا كصواريخ كتف. المنظومات من تصميم وإنتاج شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة.

وهي مخصصة لتدمير الدبابات والهياكل الهندسية والتحصينية والأهداف السطحية. يبلغ مدى صاروخ "سبايك-إم آر" المحمول المضاد للدبابات 2500 متر، ويتميز بتوجيه ذاتي.

وتتواصل الحرب المدمرة بين إيران وإسرائيل لليوم الرابع، حيث شنت إيران فجرا ضربات بصواريخ بالستية تكتيكية موجهة مستهدفة وسط إسرائيل فيما أعلنت إسرائيل استكمال هجماتها داخل إيران.