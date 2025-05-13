تعليق إيراني على حل حزب العمال الكوردستاني

شفق نيوز/ رحبت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الثلاثاء، بإعلان حزب العمال الكوردستاني حلّ نفسه، وإلقاء سلاحه.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن هذه الخطوة مهمة باتجاه نبذ العنف وتعزيز الأمن".

وعبر بقائي، عن أمله بأن يؤدي استكمال هذه العملية إلى دعم الاستقرار والسلام في تركيا والمنطقة.

وقرر حزب العمال الكوردستاني، يوم أمس الاثنين، حل نفسه وإنهاء الصراع المسلح، بعد حرب دامت 40 عاماً مع تركيا.

وبعد أربعة عقود من حرب أودت بأرواح أربعين ألف شخص، جاء قرار الحزب استجابة لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان أطلقها في شباط/ فبراير الماضي بنزع السلاح.

وكان أوجلان الذي يقبع في سجن تركي منذ عام 1999 ويقضي عقوبة السجن المؤبد مدى الحياة، قد أبلغ حزبه عبر نواب أتراك من "حزب الشعوب للعدالة والديمقراطية" المؤيد للكورد كانوا قد زاروه في سجنه، أمره لجميع المجموعات المسلحة بإلقاء السلاح وحل الحزب.