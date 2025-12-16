تعليق الدوام الدراسي في "الإدارة الذاتية" بسبب تفشي "الكريب الفيروسي"

شفق نيوز- القامشلي

أعلنت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، يوم الثلاثاء، تعليق الدوام في المدارس إلى يوم السبت المقبل بسبب تفشي الإصابة بـ"الكريب الفيروسي" بين طلاب المدارس والأطفال في المنطقة.

وقالت الإدارة في قرار إداري لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "يعلّق الدوام في المدارس اعتباراً من يوم غد الأربعاء ولغاية السبت المقبل، بسبب انتشار الأمراض الموسمية وامتثالاً لرغبة الأهالي وأولياء الطلبة".

وتعليقاً على القرار، قال طبيب الأطفال حسين العلي، لوكالة شفق نيوز، إن "منطقة الجزيرة تشهد ارتفاعاً كبيراً في حالات الإصابة بالكريب الفيروسي منذ مطلع الشهر الجاري، حتى وصلت درجة الإصابة إلى أكثر من 50% من الأطفال وطلاب المدارس".

وأوضح الطبيب، أن "بعض الأعراض على المرضى مشابه لمتحوّر كورونا، وأن غالبية الإصابات تتصف أعراضها بالخفيفة والمتوسطة".

والكريب الفيروسي هو مرض موسمي مشابه للإنفلونزا ينتشر مع بداية فصل الشتاء في سوريا، غير أن تحوّره وانتشاره بين الطلبة صغار السن يدفع السلطات الصحية إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع انتشاره فيما بينهم.