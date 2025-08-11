تعزيزات أميركية وروسية في شمال شرق سوريا وسيناريوهات تصعيد عسكري محتملة

شفق نيوز- دمشق

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الاثنين، عن وصول تعزيزات جديدة للقواعد الأميركية في مناطق شمال شرق سوريا، حيث جرى إعادة تموضع وحدات وتعزيز التحصينات في عدة قواعد تحسباً لأي تصعيد أمني أو إقليمي.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، كشف مصدر ميداني مطلع عن تحرّكات ليلية للقوات الروسية في مطار القامشلي شملت أعمال تأهيل لمواقع تمركز الطائرات، وتوسيع مواقع إقامة الجنود والضباط أمام المبنى الرئيسي للمطار. وحتى اللحظة، لم تُنشر أرقام رسمية حول حجم التعزيزات أو نوعية المعدات المنقولة.

بدوره قال المحلل الأمني السوري، زياد العابد، لوكالة شفق نيوز إن "هذه التحركات جزءاً من النشاط والدعم اللوجستي والدفاعي للقواعد الأميركية والروسية في شمال شرق سوريا".

وأضاف "من اليوم وحتى الخامس عشر أو السادس عشر من الشهر الجاري قد تنطلق حملة متعددة المهام ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)"، وهو تحليل يعكس توقعات ميدانية ينبغي متابعتها مع توافر معطيات أكثر.

أسباب التصعيد

مراقبون يرون أن تصاعد حدة التوتر الإقليمي، لا سيما بين إيران وإسرائيل، إلى جانب المناورات والعمليات الردعية المتبادلة، يدفع القوى الإقليمية والدولية إلى تعزيز مواقعها في سوريا لضمان خطوط إمداد لوجستية ودعم استخباري ودفاعي.

كما أن تعدد القواعد الروسية في عمق الأراضي السورية، مقابل وجود قواعد أميركية في أطراف شمال-شرق البلاد، يجعل المنطقة مسرحاً لتحرّكات ميدانية متبادلة لتأمين مواقع النفوذ وتهيئة بيئة عملياتية لأي تطورات.

سياق ميداني أوسع

ووفق تقارير غربية وتركية، فإن المنطقة الشرقية من سوريا قد تشهد في الأسابيع المقبلة سيناريوهات مواجهة أوسع، تشمل انخراط وحدات من الجيش السوري مدعومة من القوات التركية وفصائل عشائرية محلية، في عمليات ضد قوات سوريا الديمقراطية.

هذه الاحتمالات تزداد في ظل فشل الجهود الدولية -ومنها محاولات استضافة ممثلين عن الحكومة السورية و"قسد" في باريس- للتوصل إلى تسوية سياسية تُجنّب المنطقة المواجهة.

ويُعتقد أن انسداد مسار التفاوض، مع استمرار التباينات الجوهرية بين الطرفين، قد يفتح الباب أمام خطوات عسكرية محسوبة أو مفاجئة، خصوصاً في مناطق التماس الحساسة على طول نهر الفرات وفي محيط المدن الحدودية.

أهمية المواقع الإستراتيجية

تُعتبر مطارات مثل القامشلي نقاطاً حيوية على المستوى اللوجستي، وقد رُصدت تواجدات روسية متكررة فيها خلال السنوات الماضية، مع تحويل بعض المرافق لاستخدامات عسكرية.

وفي المقابل، أفاد المرصد السوري عن وصول دفعات جديدة من التعزيزات الأميركية إلى قواعد مثل "قسرك" وعين العرب، شملت نقل مركبات مدرعة، وتطوير تحصينات دفاعية، وتوسيع منظومات المراقبة الجوية والأرضية.

تداعيات محتملة

إطالة أمد التوتر قد يؤدي إلى مزيد من القيود على الحركة المدنية وعمليات الإغاثة، فضلاً عن ارتفاع احتمالات الحوادث الحدودية أو الخروقات الأمنية.

كما أن أي تحرّك عسكري واسع قد يُستخدم كأداة ضغط سياسي، أو لتثبيت واقع ميداني جديد قبل أي تغيّرات تفاوضية أو إعادة ترتيب للنفوذ في الشمال الشرقي السوري.