تعرف على حجم الخسائر "الهائلة" التي لحقت بمطار صنعاء الدولي

شفق نيوز/ كشفت وسائل إعلام حوثية، يوم الأربعاء، عن حجم الخسائر التي تعرض لها مطار صنعاء الدولي في اليمن جراء القصف الإسرائيلي الأخير عليه.

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين عن مدير المطار خالد الشايف قوله إن "حجم الخسائر الأولية التي لحقت بمطار صنعاء الدولي بلغت حوالي 500 مليون دولار"، مبيناً أن "عملية تقييم الأضرار التي لحقت بالمطار مستمرة".

ووفقاً للشايف، فقد دمرت الغارات الإسرائيلية الصالات في مطار صنعاء بكل ما تحويه من أجهزة ومعدات، كما تمت تسوية مبنى التموين بالكامل.

هذا وشنّت إسرائيل، يوم أمس الثلاثاء، غارات جوية مكثفة على مطار صنعاء الدولي، في حملة جديدة بعد ساعات من قصف محافظة الحديدة غربي البلاد رداً على استهداف مطار بن غوريون قرب تل ابيب.