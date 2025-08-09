تعرض قافلة إنسانية لإطلاق نار جنوب سوريا

شفق نيوز - دمشق

أعلنت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، اليوم السبت، أن إحدى قوافلها تعرضت أمس الجمعة 8 آب/أغسطس، لإطلاق نار مباشر خلال تنفيذ استجابة إنسانية في المنطقة الجنوبية.

وقالت المنظمة في بيان تابعته شفق نيوز إن الحادثة أسفرت عن إصابة عدد من آليات القافلة بأضرار، دون وقوع إصابات بشرية، مشيرة إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات.

وأكدت المنظمة التزامها بمواصلة مهامها الإنسانية في مختلف المناطق، مجددة الدعوة إلى احترام حيادية العمل الإغاثي وضمان سلامة فرقها وممتلكاتها.