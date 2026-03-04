تعرض سفينتي شحن لهجمات قبالة عُمان ودبي

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام، يوم الأربعاء، بأن البحرية العُمانية استجابت لنداء استغاثة أطلقته سفينة شحن ترفع علم مالطا تعرضت لقصف قرب مضيق هرمز.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الفرق المختصة تمكنت من إجلاء طاقم السفينة المؤلف من 24 شخصاً، وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

في سياق متصل، أعلنت هيئة بحرية بريطانية، أن سفينة حاويات أبلغت عن تعرضها لقذيفة قبالة سواحل دبي، مؤكدة عدم تسجيل أضرار مادية حتى الآن.

وأوضحت الهيئة، أن "الحادث وقع على بعد نحو 20 ميلاً بحرياً غرب دبي".

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت مواقع خدمات تتبع حركة السفن، عن توقف العشرات من ناقلات النفط على جانبي مضيق هرمز بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني فرض السيطرة الكاملة عليه وإغلاقه.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/ فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد على الهجوم الأميركي - الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثر واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلاً من العراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، والسعودية.