تظاهرات غاضبة تجتاح أنقرة عشية محاكمة قيادة أكبر حزب يعارض أردوغان

شفق نيوز- أنقرة

خرج نحو 50 ألف شخص بتظاهرات غاضبة في أنقرة تلبية لدعوة حزب الشعب الجمهوري، قبيل جلسة استماع قضائية ضد قيادة الحزب.

ووفقاً لوسائل إعلام، فقد احتشد عشرات الآلاف في ميدان تاندوغان الواسع في العاصمة التركية أنقرة، بينما لوح المشاركون بالأعلام التركية وارتدوا قمصانا طبعت عليها صورة مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

كما ألقى زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل كلمة قال فيها إن الحشد تجمع "للوقوف ضد الانقلاب" الذي يشهده الحزب.

وأضاف أوزيل، أن "هذه الحكومة لا تريد الديموقراطية وإنها تدرك أنها لن تتمكن من الفوز في الانتخابات في ظل الديموقراطية"، مبيناً إنها "لا تريد العدالة وإنها تدرك أنه إذا تحققت العدالة، فلن تتمكن من التستر على جرائمها".

وتنظر جلسة يوم غد الاثنين، في إلغاء نتائج مؤتمر حزب الشعب الجمهوري، الذي عُقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بدعوى تزوير الأصوات، وقد انتخب المشاركون في المؤتمر أوزيل زعيما للحزب.