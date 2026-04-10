تطورات الحرب بين إسرائيل ولبنان: قصف متبادل وصواريخ تضرب الجليل

شفق نيوز- بيروت

شهدت الجبهة الجنوبية في لبنان، يوم الجمعة، تصعيداً في وتيرة العمليات العسكرية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني.

وأفادت مصادر ميدانية، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تفجير استهدفت أحياء سكنية في بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي طال بلدات كفررمان وكفرتبنيت وحبوش، إضافة إلى محيط راشيا الفخار.

في المقابل، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في منطقة مسغاف عام بالجليل، عقب رصد إطلاق ستة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

كما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية سقوط أحد الصواريخ بشكل مباشر على مبنى داخل البلدة، ما تسبب بأضرار مادية.

وفي السياق، نقل موقع "واللا" عن مصدر أمني إسرائيلي أن "الجيش استكمل خلال الساعات الماضية خطوات مهمة في إطار تطويق مواقع حزب الله في جنوب لبنان"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر مستمر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة المواجهات خلال الفترة المقبلة.