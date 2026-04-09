تطورات الجبهة "اللبنانية الإسرائيلية": إطلاق صواريخ وسط حراك التفاوض

أفاد إعلام عبري، مساء اليوم الخميس، بتفعيل صفارات الإنذار في إسرائيل إثر إطلاق صواريخ من لبنان، في وقت تبنى فيه حزب الله قصف بالصواريخ تجمعات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ومستوطنة مسغاف عام.

وذكرت القناة 13 العبرية، أنه تم "رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه مدينة نهاريا"، فيما أكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن "صفارات الإنذار تدوي في نهاريا إثر إطلاق صواريخ من لبنان".

من جهته، قال حزب الله: "قصفنا بالصواريخ ثكنة هونين مقابل بلدة مركبا الحدودية، وهاجمنا بمسيرة انقضاضية دبابة ميركافا على طريق الطيبة دير سريان جنوبي لبنان، كما قصفنا بالصواريخ للمرة الثانية مستوطنة مسغاف عام".

ويشهد لبنان تصعيداً عسكرياً من قبل إسرائيل منذ يوم أمس، وأثار موجة انتقادات دولية أبرزها من بريطانيا وفرنسا وأستراليا والصين وإسبانيا والإمارات وقطر وقبرص والأمم المتحدة وروسيا وتركيا.

وبالتزامن مع القصف الإسرائيلي المستمر على بيروت، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إصدار تعليمات لمفاوضات مباشرة مع لبنان.

وكان مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، قال أمس الأربعاء، إن نظيره اللبناني نواف سلام طلب دعم إسلام آباد لوقف فوري للهجمات الإسرائيلية التي تستهدف لبنان.

وجاءت هذه التصريحات، بعدما شنت إسرائيل، أمس الأربعاء، أعنف هجماتها على لبنان، منذ اندلاع الحرب، ما أسفر عن 254 قتيلاً و1165 جريحاً، بحسب الدفاع المدني اللبناني، وسط استمرارها اليوم أيضاً لا سيما في الجنوب.

وكانت الحكومة اللبنانية، قد جددت الخميس، إدانتها للهجمات الإسرائيلية العنيفة الذي شنتها على أحياء سكنية في العاصمة بيروت وأسفرت عن سقوط المئات من المدنيين بين قتيل وجريح في حصيلة هي "الأثقل" منذ بدء المعارك بين حزب الله والقوات الإسرائيلية منذ مطلع شهر آذار/ مارس الماضي.

ووجه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الثقافة اللبناني بول مرقص، الخميس، بالمباشرة "الفورية" في بسط السيطرة على بيروت، وحصر السلاح بيد الدولة، وتشديد الإجراءات الأمنية والقانونية بهدف تفادي تكرار الاستهدافات الإسرائيلية على العاصمة.