تضاعف خلال ساعتين.. نحو 5000 جندي أميركي في طريقهم إلى الشرق الأوسط

شفق نيوز- واشنطن

كشف مسؤولون أميركيون، مساء الجمعة، عن تفاصيل جديدة حول نشر القوات البرية في الشرق الأوسط، مؤكدين أن عددهم يبلغ نحو خمسة آلاف جندي.

ونقلت قناة "إن بي سي" الأميركية، عن مسؤولين قولهم إن "نحو 5000 جندي إضافي من مشاة البحرية والبحارة سينتشرون في الشرق الأوسط لدعم الحرب".

وكانت قناة أي بي سي الأميركية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الجمعة، بصدور أوامر بإرسال 2200 جندي من مشاة البحرية للشرق الأوسط.

وقالت القناة نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إن "أوامر صدرت بإرسال وحدة استكشافية تابعة للبحرية الأميركية تضم 2200 جندي من مشاة البحرية على متن ثلاث سفن برمائية تابعة للبحرية الأميركية إلى الشرق الأوسط".

وأضافت: "تم نشر وحدة المشاة البحرية الـ31 بشكل دائم في اليابان وتعمل في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ولكن تم إصدار أوامر لها الآن بالتوجه إلى الشرق الأوسط"، مبينة أن "نشرها لا يعني أن الوحدة ستستخدم كقوة برية في إيران، لكنها توفر أصولاً برية وبرمائية وجوية يمكن أن تكون متاحة للقادة العسكريين عند الحاجة".

وتشمل هذه الوحدة البحرية الاستطلاعية المحددة، بحسب القناة الأميركية، سربًا من طائرات إف-35 المقاتلة وسربًا من طائرات إم في-22 أوسبري.