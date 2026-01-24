تضارب الأنباء حول تمديد وقف إطلاق النار بين دمشق و"قسد"

شفق نيوز- دمشق

تضاربت الأنباء، يوم السبت، بشأن تمديد وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ففي وقت أفادت فيه مصادر لوكالة فرانس برس بالتوصل إلى اتفاق على تمديد الهدنة لمدة شهر كحد أقصى، نفت وزارة الخارجية السورية صحة هذه المعلومات.

وقال مصدر حكومي سوري بحسب "فرانس برس"، إن "الاتفاق سيّمدد غالبا لمدة شهر"، موضحا أن "إتمام عملية نقل معتقلي تنظيم داعش أحد الأسباب خلف التمديد".

وأضاف أن "مهلة وقف إطلاق النار ستُمدّد إلى حين الوصول لحلّ سياسي يرضي الطرفين".

إلى ذلك، نفى مصدر بوزارة الخارجية السورية، يوم السبت، صحة المعلومات المتداولة بشأن تمديد مهلة وقف النار مع قسد، بحسب "سانا".

يأتي هذا، في وقت تقوم فيه الولايات المتحدة بنقل مسلحي تنظيم داعش السابقين من سوريا إلى العراق.

ووصلت دفعة من 150 عنصرا تضمّ قادرة بارزين في التنظيم بينهم أوروبيون من أحد سجون الحسكة إلى العراق الأربعاء الماضي، بحسب ما قال مسؤولان عراقيان أمس الجمعة.

ورجّحت منظمة العفو الدولية، أمس الجمعة، أن يكون في عداد السبعة آلاف سوريون وعراقيون وأجانب، وقرابة ألف فتى وشاب.

ويجري منذ أيام تنفيذ وقف إطلاق النار في إطار تفاهم واسع بين الحكومة و"قسد"، يتضمن استكمال المحادثات حول مستقبل دمج المؤسسات الكردية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة، وذلك بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا.