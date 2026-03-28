تضارب الروايات بين طهران وواشنطن حول إصابة طائرة F-16

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم السبت، بإصابة مقاتلة "إف-16" في أجواء البلاد، في حين أكد الجيش الأميركي هبوط مقاتلة من نفس النوع اضطراريا في السعودية.

وذكر الإعلام الإيراني أن "مقاتلة إف-16 تعرضت للإصابة في أجواء البلاد وبالتزامن مع ذلك أكدت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن مقاتلة تابعة لها من طراز إف-16 نفذت هبوطا اضطراريا في الشرق الأوسط في إطار الحرب على إيران".

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن "طائرة مقاتلة إف-16 فالكون أميركية تقوم الآن بهبوط اضطراري في السعودية".

وعلى صعيد متصل، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعاون السعودية مع الولايات المتحدة في عمليتها العسكرية ضد إيران، معربا في الوقت ذاته عن خيبة أمله من أداء حلف "الناتو" في سياق المواجهة مع طهران.

وخلال كلمة ألقاها في مدينة ميامي الأميركية، قال ترمب، إن إيران "كانت على مدى 47 عاما المتنمّرة في الشرق الأوسط، لكنها لم تعد كذلك اليوم، والليلة، نحن أقرب من أي وقت مضى إلى بزوغ فجر شرق أوسط متحرر أخيرا من الإرهاب والابتزاز النووي الإيراني"، مؤكدا أن المنطقة "ستشهد تحولا كبيرا في المستقبل وستكون مزدهرة".