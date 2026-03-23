تصعيد من لبنان إلى العراق والخليج.. واشنطن تعلن ضرب 9 آلاف هدف وإيران تكثف هجماتها

اتسعت رقعة المواجهة خلال الساعات الأخيرة، مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت ضربات على أكثر من 9000 هدف داخل إيران منذ بدء الحرب.

Operation Epic Fury: March 23rd Update

وقالت القيادة في بيان إن هذه الضربات شملت أيضاً تدمير أو إعطاب أكثر من 140 سفينة إيرانية، في أحدث مؤشر على اتساع الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد طهران.

وفي لبنان، كثف الجيش الإسرائيلي غاراته على الضاحية الجنوبية لبيروت ليل الاثنين وفجر الثلاثاء، بعد إنذارات إخلاء مسبقة.

وفي المقابل، واصلت إيران ضغطها الصاروخي على إسرائيل، بعد هجمات أصابت بلدات في الجنوب الإسرائيلي، فيما دوت صفارات الإنذار مراراً في القدس ومناطق أخرى.

وذكر الحرس الثوري في بيان أنه وجه دفعات صاروخية تجاه مناطق تمتد من تل أبيب حتى غلاف غزة والنقب ومازالت.

وامتد أثر المواجهة إلى الخليج أيضاً، إذ أعلنت السعودية اعتراض أربع طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية، بينما كانت الكويت قد أعلنت في وقت سابق خروج ستة خطوط لنقل الكهرباء عن الخدمة بسبب شظايا سقطت عقب اعتراض طائرات مسيرة.

وجاء ذلك بعد وقت قصير من حديث الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن "محادثات مثمرة للغاية" بين الولايات المتحدة وإيران، وتصريحه أن هناك "فرصة جدية للتوصل إلى اتفاق" لإنهاء الحرب.

وانخفضت أسعار النفط، التي تأثرت بالنزاع، عقب تصريحات الرئيس الأميركي، لكن وزارة الخارجية الإيرانية نفت إجراء أي مفاوضات.

وكان العراق كذلك شهد تصعيداً عبر استهداف طيران حربي مقر للحشد الشعبي في محافظة الأنبار أوقع قتلى وجرحى بينهم مسؤولون.

كان أصيب عدد من عناصر الحشد خلال قصف أخر في منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل.

وعلى صعيد مواز، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز بتعرض موقع للمعارضة الكوردية الإيرانية لقصف صاروخي إيراني في سوران قرب أربيل.

بالمقابل أفادت مصادر أمنية ومحلية، مساء الاثنين، بتعرض قاعدة خراب الجير في ريف القامشلي ضمن محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، إلى هجوم بسبعة صواريخ تم إطلاقها من الأراضي العراقية.

وبحسب المصادر لوكالة شفق نيوز فإن "الهجوم استهدف القاعدة بشكل مباشر حيث سمع دوي عدة انفجارات داخل القاعدة، دون توفر معلومات دقيقة حتى الآن حول حجم الأضرار أو الخسائر الناتجة عن الهجوم".

وبيّن مصدر أمني آخر، في العراق، أن القاعدة المستهدفة تضم مطاراً وكانت تُستخدم من قبل القوات الأميركية قبل انسحابها منها خلال الفترة الماضية.